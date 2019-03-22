وفد أوروبي يتفقد منظومة المخلفات الصلبة بقنا وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أجرى وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، زيارة تفقدية لمشروعات برنامج إدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بمحافظتي قنا وأسيوط، لمتابعة خطة عمل البرنامج وأهم ما تم انجازه، في ضوء عملية تقييم شاملة للمشروع وما تحقق على أرض الواقع بالمحافظات الأربع للبرنامج (اسيوط – قنا- كفر الشيخ- الغربية) من دعم للإجراءات العاجلة وعمليات إستلام المعدات وتشغيلها والبدء في أخذ خطوات فعلية لتنفيذ إنشاءات مشروعات المرحلة الثالثة.

وذكرت وزارة البيئة، في بيان الجمعة، أن الزيارة بدأت بعقد اجتماع بمحافظة قنا للوقوف على الاحتياجات الحالية والمتوقعة لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة للمشروع، وبحث كيفية مواجهة التحديات التي تواجه إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وسبل التغلب عليها.

كما زار الوفد موقع مصنع السماد العضوي بالصالحية وتفقد المعدات المستلمة.

كما زارت البعثة، محافظة أسيوط حيث استقبلهم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وقيادات المحافظة، وتم تفقد مكتب إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والوقوف على أهم الإحتياجات الحالية والتحديات المستقبلية وسبل مواجهتها، ثم زيارة الموقع الحالي لمصنع السماد العضوي بقرية منقباد مركز اسيوط، وأيضاً زيارة للموقع المتفق عليه لإقامة المصنع الجديد حال إغلاق الحالي كما هو مخطط والذي يجاور موقع المدفن الصحي.

وأشارت الوزارة إلى أن البعثة ستقوم برفع توصياتها إلى مفوضية الإتحاد الأوروبى وشركاء التنمية من الجهات المانحة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف دعم منظومة إدارة المخلفات والتى تتضمن آليات للمراقبة والمتابعة ورفع كفاءة المنظومة وتحسين الأداء.