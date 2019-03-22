أردوغان: تصريحات ترامب بشأن الجولان السورية تجر المنطقة إلى أزمة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب ا):

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان الجولان السورية تجر المنطقة إلى أزمة جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، وذلك بطلب من تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

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وقال أردوغان: " لن نسمح إطلاقًا بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان. تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

كان ترامب قد صرح أمس الخميس" أنه حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي!".

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو 1967، واعلنت ضمها في عام 1981.