"عكاظ" السعودية: زيارة بومبيو للكويت ولبنان انطلاقة داعمة للتوجه الدولي ضد الإرهاب الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو للكويت ولبنان، انطلاقة داعمة للتوجه الدولي المناهض للإرهاب الإيراني، والذي بات يستوجب تحركا جادا وفاعلا من قبل دول المنطقة في التصدي له؛ بهدف توحيد رؤية عالمية لمواجهته على غرار التحالف الدولي لمواجهة داعش.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم الجمعة، بعنوان (حراك واشنطن.. ولجم إرهاب الملالي): "تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، القائمة حالياً إلى عدة عواصم في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جهود إقليمية ودولية حثيثة، تهدف إلى وضع حلول نهائية وحاسمة ضد الإرهاب الذي تقوده إيران في المنطقة، والتي تشكل عبر أذرعها المكشوفة، بحسب تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة، خطراً على أمن واستقرار الشرق الأوسط وكذلك الأمن والسلم العالمي".

وشددت على ضرورة أن تتكاتف المنطقة من أجل وضع نهاية فعلية للنظام الإرهابي في طهران، في ظل العقوبات الدولية والإجماع العالمي على رفض ممارسات «الملالي» ودعمه المستميت للمليشيات الإرهابية وتأجيج الصراعات عبر تدخلاتها المتواصلة في شؤون دول المنطقة، عبر تهريب الأسلحة بما في ذلك الأسلحة المحرمة دوليا وممارسة الابتزاز السياسي والتشجيع على نشر الفوضى والفتن الطائفية وتفكيك المجتمعات وإراقة الدماء.