اقترحت روسيا وسوريا عقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مسألة تفكيك مخيم الركبان، وذلك بمشاركة الولايات المتحدة والأردن.
ذكر بيان مشترك عن مقري التنسيق الروسي والسوري، اليوم الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الجانبين الروسي والسوري لا يستبعدان
وأضاف البيان، أن الجانبين الروسي والسوري وجها دعوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وأشار إلى أن مقري التنسق الروسي والسوري قررا السماح بزيارة مخيم الركبان من مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من سوريا وروسيا والولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة، متعهدًا بضمان أمنهم في منطقة التنف باستخدام الطائرات المسيرة والقوات الجوية الروسية والأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو ودمشق تدعوان واشنطن إلى اجتماع الثلاثاء المقبل لبحث تفكيك مخيم الركبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.