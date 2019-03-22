أردوغان: تصريحات ترامب عن الجولان تضع المنطقة على شفا أزمة جديدة

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تصريحات الرئيس الأمريكى بأن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة على للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان يضع المنطقة علىشفا أزمة جديدة. وفى كلمة أمام اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامى قال أردوغان "لا يمكن أن نسمح بإضفاء الشرعية على احتلال الجولان".

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