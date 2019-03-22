مستشار النمسا يزور الكويت الأسبوع المقبل

كشف سفير النمسا لدى الكويت زيجورد باخر، عن زيارة مرتقبة للمستشار النمساوي سيباستيان كورتس إلى الكويت الأسبوع المقبل، موضحا أنه يتواصل مع السلطات الكويتية لتحديد الموعد النهائي للزيارة.
وأوضح باخر – فى تصريح صحفي
دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، فضلا عن مناقشة أهم الملفات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.
ووصف سفير النمسا لدى الكويت العلاقات بين البلدين بـ "التاريخية والمتطورة" على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي فى إطار العلاقات القوية والمتميزة بينهما.
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