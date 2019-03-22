كوريا الشمالية تدعو سول لاستئناف المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن

دعت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية للعب دور أكثر نشاطًا في تنفيذ إجراءات تحسين العلاقات بينهما، وكذلك للعب دور أكثر نشاطًا لاستئناف المفاوضات بينها وبين واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، عن دعوات وسائل إعلام كورية شمالية للدعاية الخارجية قولها إن "كوريا الجنوبية تقول إنها ستنفذ الإعلانات المشتركة بين الكوريتين إلا أنها لا
ووصف موقع آخر للدعاية الشمالية خطة عمل وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لهذا العام التي أعربت فيها الوزارة عن عزمها للعب دور الوسيط في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات
في السياق ذاته، أعلن موقع "كوريا الشمالية اليوم" أن التسامح مع تدخل القوى الخارجية في العلاقات بين الكوريتين سيؤدي إلى عدم الثقة والمواجهة بينهما مرة أخرى.
فرضت المواقع الكورية الشمالية للدعاية ضغوطًا على السلطات الكورية الجنوبية، إلا أنها امتنعت عن توجيه انتقادات مباشرة ضد الولايات المتحدة.
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