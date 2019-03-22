مقتل 44 شخصا وإصابة 640 جراء انفجار في مجمع صناعي شرقي الصين

لقي 44 شخصا مصرعهم وأصيب 640 آخرون جراء انفجار وقع في مجمع صناعي بعد ظهر أمس في مدينة "يانتشنغ" مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.
المصابين يتلقون حاليا العلاج الطبي في المستشفيات، بينهم 32 في حالة حرجة و58 يعانون من إصابات خطيرة.
وذكر مركز الإنقاذ في المقاطعة، في بيان اليوم الجمعة، أن
ووقع الانفجار عقب اندلاع حريق بمصنع للأسمدة
وأشارت السلطات إلى أنه تم الدفع بـ 86 سيارة إطفاء للانضمام إلى مهمة الإنقاذ.
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