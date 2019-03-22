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مقتل 44 شخصا وإصابة 640 جراء انفجار في مجمع صناعي شرقي الصين

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لقي 44 شخصا مصرعهم وأصيب 640 آخرون جراء انفجار وقع في مجمع صناعي بعد ظهر أمس في مدينة "يانتشنغ" مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.


وذكر مركز الإنقاذ في المقاطعة، في بيان اليوم الجمعة، أن

المصابين يتلقون حاليا العلاج الطبي في المستشفيات، بينهم 32 في حالة حرجة و58 يعانون من إصابات خطيرة.


ووقع الانفجار عقب اندلاع حريق بمصنع للأسمدة

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في منطقة للصناعات الكيميائية في مجمع صناعي بمقاطعة "جيانغسو"، فيما حوصر عدد من العمال بعد انهيار بعض المباني بسبب موجة صدمة الانفجار التي حطمت أيضا نوافذ المنازل السكنية القريبة.
وأشارت السلطات إلى أنه تم الدفع بـ 86 سيارة إطفاء للانضمام إلى مهمة الإنقاذ.
 
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