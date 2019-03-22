إلقاء عبوة ناسفة قرب القنصلية الروسية في أثينا

ألقى، صباح اليوم الجمعة، مجهولون عبوة ناسفة على كشك حراسة الشرطة للقنصلية الروسية في العاصمة اليونانية أثينا، مما أسفر عن وقوع أضرار وخسائر مادية.

ذكرت القنصلية الروسية، وفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أن الانفجار لم يصب أحدًا بأذى، وإنما أسفر عن وقوع أضرار مادية بسيطة، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء.

في ديسمبر الماضي، قالت الشرطة اليونانية ووسائل إعلام رسمية إن شرطيًا ومدنيًا أصيبا عندما انفجرت عبوة ناسفة أمام كنيسة بوسط أثينا، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم، وتقع الكنيسة في منطقة كولوناكي الراقية.