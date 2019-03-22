إلقاء قنبلة على القنصلية الروسية في أثينا

صرحت الشرطة اليونانية أن مهاجمين على دراجة نارية ألقوا عبوة ناسفة، قد تكون قنبلة يدوية، على القنصلية الروسية في أثينا في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقال مسؤول في الشرطة "من المحتمل أن تكون قنبلة يدوية. لا توجد إصابات".

ولم يعلن أحد المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف القنصلية الواقعة في ضاحية كالاندري في أثينا وطوقت الشرطة المنطقة.

وفي عام 2016 أصيب حارس أمن في هجوم مماثل استهدف السفارة الفرنسية في وسط أثينا.

وتحدث هجمات صغيرة النطاق في اليونان تستهدف شركات ومقرات شرطة وسياسيين وسفارات في ضوء تاريخ طويل من العنف السياسي.