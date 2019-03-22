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مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

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أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يقود عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من القوات الأميركية في عملية أمنية.

ولم يفصح بيان الناتو المقتضب عن موقع أو توقيت العملية.

وأضاف الحلف في بيان أنه بحسب سياسة وزارة الخارجية الأمريكية في مثل هذه الحالات، تم حجب اسمي الجنديين وسيتم الافصاح عنهما خلال 24 ساعة عقب إخطار ذويهما.

وبذلك يصل عدد القتلى بين القوات الأميركية في أفغانستان حتى الآن العام الجاري إلى أربعة جنود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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