مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يقود عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من القوات الأميركية في عملية أمنية.

ولم يفصح بيان الناتو المقتضب عن موقع أو توقيت العملية.

وأضاف الحلف في بيان أنه بحسب سياسة وزارة الخارجية الأمريكية في مثل هذه الحالات، تم حجب اسمي الجنديين وسيتم الافصاح عنهما خلال 24 ساعة عقب إخطار ذويهما.

وبذلك يصل عدد القتلى بين القوات الأميركية في أفغانستان حتى الآن العام الجاري إلى أربعة جنود.