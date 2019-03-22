ماي ترحب باقتراح الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد "بريكست"

رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل، قائلة إن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغي عليهم فعله في الفترة المقبلة.

وأضافت للصحفيين في أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد في بروكسل "آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار".

وكان زعماء الاتحاد قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه.

وعبرت ماي عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطاني احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي جاء لصالح الانسحاب.

وكانت ماي طلبت من القادة الأوروبيين الموافقة على إرجاء موعد الطلاق لغاية 30 يونيو، لكنّ هذا الأمر دونه عقبة قانونية ذلك أنّ الانتخابات التشريعية الأوروبية ستجري من 23 وحتى 26 مايو، وبقاء بريطانيا في الاتّحاد لما بعد هذا التاريخ يحتّم عليها المشاركة في هذه الانتخابات.

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وبحسب الإليزيه فإنّه "إذا لم ترغب المملكة المتّحدة بتنظيم انتخابات فلن يكون أمامنا أي سبيل لفعل شيء مغاير، فهذا الأمر يعني أنّها اختارت الخروج بدون اتفاق".

لكنّ ماي أعلنت أمس أنها "تعارض بقوة فكرة أن تطلب من البريطانيين المشاركة في هذه الانتخابات بعد ثلاث سنوات من تصويتهم لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وبحسب مصدر حكومي فإنّ الهدف من هذا التوافق بين القادة الأوروبيين وماي هو "إتاحة أكبر قدر ممكن من الخيارات لكي تتمّ المصادقة على اتفاق الخروج". ويرمي هذا العرض إلى تنظيم خروج المملكة من الاتحاد.

ويمثّل هذا العرض تخفيفاً للموقف الأوروبي تجاه لندن، ذلك أنّ عدداً كبيراً من قادة التكتّل سبق لهم وأن أعلنوا أنّه في حال لم يوافق النواب الأوروبيون على اتفاق الخروج فإن الطلاق واقع لا محالة الأسبوع المقبل ومن دون أي اتفاق ينظّمه.