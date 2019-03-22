بروكسل تقترح على لندن سيناريوهين لـ”بريكست”..وماي توافق

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك مساء الخميس أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وافقت على العرض الذي قدّمه لها القادة الأوروبيون والمتضمّن “سيناريوهين” لتأجيل الموعد المحدّد لوقوع الطلاق بين بلادها وبروكسل.

وقال توسك “لقد التقيت رئيسة الوزراء ماي مرّات عديدة هذا المساء لكي أتأكّد أنّ المملكة المتّحدة توافق على سيناريوهَي التمديد ويسرّني أن أعلن أنّ لدينا اتّفاقاً بهذا الشأن”.

وذكر زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة أزمة في بروكسل اليوم الخميس أن بريطانيا قد تغادر التكتل دون اتفاق في 12 أبريل/نيسان إذا رفض مشرعوها الأسبوع المقبل دعم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وأمهل زعماء الاتحاد ماي شهرين إضافيين حتى 22 مايو/أيار للمغادرة إذا فازت بموافقة البرلمان على اتفاق الانسحاب.

ومن ناحية أخرى رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بقرار الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بلادها من التكتل، قائلة إن لدى المشرعين البريطانيين خيارات واضحة الآن بشأن ما ينبغي عليهم فعله في الفترة المقبلة.

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وأضافت للصحفيين في أعقاب اجتماع لزعماء الاتحاد في بروكسل “آمل أن نتمكن من الاتفاق جميعا، نحن الآن في لحظة اتخاذ القرار”.

وعبرت ماي عن اعتقادها بأن من واجب البرلمان البريطاني احترام نتيجة الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي جاء لصالح الانسحاب.

المصدر وكالات