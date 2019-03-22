كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بومبيو": الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد.

وأوضح أن الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من خامنئي وسليماني، مشيرًا إلى أن على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.

وأضاف: "نأسف على تساهل إداراتنا السابقة في كبح جماح حزب الله"، وأكد: "لم نفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن".

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وقال إن معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع أوباما للاتفاق النووي.

وعن القضية الفلسطينة قال: "سنعلن قريبا عن رؤيتنا للحل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. واشنطن تريد حياة كريمة للفلسطينيين وأحفادهم خالية من العنف".

وعن الازمة السورية قال: "إبقاء جنودنا في سوريا يهدف لمحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية".