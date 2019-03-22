كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "البريكست" حتى مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، على تمديد مهلة على خروج المملكة المتحدة حتى 22 مايو المقبل في حال وافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل

وفي حال رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما.

وقال البيان الختامي: "وافق الاتحاد الأوروبي على خروج المملكة المتحدة حتى 22 أيار/مايو القادم بشرط موافق البرلمان البريطاني على الاتفاقية الأسبوع المقبل".

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وأضاف البيان: "إذا رفض مشرعو بريطانيا الاتفاق الأسبوع المقبل فسيمهلها الاتحاد حتى 12 نيسان/ أبريل لتوضيح كيفية المضي قدما".

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أكد في وقت سابق اليوم الجمعة موافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة مشيرا إلى أنه يعقد لقاء الآن مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وكتب توسك على تويتر: "وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بالإجماع على طلبات المملكة المتحدة".