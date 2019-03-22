كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصريحاته بشأن الجولان.. وزير الخارجية الأمريكي: ترامب بعثه الرب لإنقاذ اليهود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى إسرائيل، أن الرئيس دونالد ترامب، يمكن أن يكون له دور مماثل لدور الملكة اليهودية إستر، التي كانت زوجة ملك فارسي، وهي شخصية تاريخية موجودة في التوراة، يقال إنها أحبطت خطة لإبادة الشعب اليهودي.

وأضاف بومبيو، أن موقف ترامب الصارم بشأن إيران يمنحه هذا اللقب، بحسب "سي بي إن نيوز".

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وسأل الإعلام وزير الخارجية الأمريكي، إن كان ترامب يمثل الملكة إستر بإنقاذه اليهود من التهديد الإيراني، ورد بومبيو، كمسيحي أعتقد بالتأكيد أن هذا ممكن فعلى هذه الأرض تاريخ من الإيمان العظيم، وإدارتنا عملت جاهدة لتحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط وضمان بقاء هذه الدولة اليهودية، لذلك أن واثق أن هذا كله فعل الرب.

كما صرح بومبيو سابقا: نعيد باستمرار النظر في قائمة المنظمات الإرهابية، وكل ما نفعله هو تكتيكات لإجبار إيران على تغيير سلوكها.

وزار بومبيو، الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، الكويت قبل إسرائيل، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لبنان.