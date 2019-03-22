تفاصيل معرض الصناعات الجلدية في البيضاء.. والقطاع يُوظف 70 ألف شخص

تستعد الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، لتنظيم المعرض الدولي للجلود “ماروكوير”، في نسخته السابعة، بمشاركة أزيد من 100 عارض من داخل المغرب وخارجه، أيام 28، 29، و30 مارس الجاري، بالدار البيضاء.

وقال رئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الجلدية، حميد بنغريضو، في حديث مع “اليوم 24″، إن من بين أهداف معرض ماروكوير “تشجيع المغاربة على اقتناء المنتوجات الجلدية، وخاصة المغربية منها، نظرا لتميزها جودة وكماً”، مضيفا أن المعرض سيسلط الضوء أيضا، على “عدد من المبادرات، والمشاريع الاستثمارية، التي منها مناطق صناعية جديدة، تهدف إلى هيكلة القطاع في سوس ماسة درعة والدار البيضاء، وفاس”.

وكشفت فيدرالية الصناعات الجلدية، خلال ندوة صحافية عقدتها، أمس الخميس، إن “المبيعات والصادرات بهذا القطاع شهدت تطورا مستمرا، بالأخص في الآونة الأخيرة”، ما سيساهم في خلق فرص الشغل لأزيد من 70 ألف شخص، خلال السنوات المقبلة.

وتحظى دولة إيطاليا بصفة، ضيف الشرف، في النسخة الجديدة من معرض الجلود، التي اختير لها عنوان “جلد النظم البيئية: قوة دفع للقطاع”، وسط مشاركة عارضين من 12 دولة، أبرزها، تركيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من العارضين المحليين.

وتتوقع الفيدرالية، زيارة ما لا يقل عن 3000 مشتري وفني محترف من قطاع الدباغة والتصنيع الدولي، لـ”التعرف على ما سيوفره المعرض من نظم إيكولوجية للأحذية والدباغة والسلع الجلدية”، بحسب المنظمين.