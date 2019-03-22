إرهابي جديد يحطم زجاج 4 مساجد في بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن، ولينجتون

أعلنت الشرطة البريطانية أمس تعرض أربعة مساجد في مدينة برمنجهام لأضرار، ضمن أحدث سلسلة من أعمال العداء ضد المسلمين منذ مقتل 50 شخصا على يد متطرف يميني في مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز إن المحققين ورجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون بشأن تحطم نوافذ في أربعة مساجد في برمنجهام، عقب تلقي تقارير في ساعة مبكرة من أمس تفيد بقيام رجل بتهشيم نوافذ باستخدام مطرقة في مسجد، وقالت الشرطة «رجال الشرطة يتعاونون عن قرب مع المساجد في مقاطعة ويست ميدلاندز».

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وقال رئيس الشرطة دايف تومسون في بيان «منذ وقوع الأحداث المأساوية في كرايستشيرش بنيوزيلندا، يعمل رجال الشرطة مع شركائهم في أنحاء المنطقة لتقديم الدعم للمساجد والكنائس وأماكن العبادة»، وأضاف «في الوقت الحالي نحن لا نعلم الدافع وراء الهجمات»، موضحا «في الأوقات الصعبة مثل هذه، من المهم للغاية أن يتحد الجميع أمام من يريدون إحداث اضطرابات وزرع الخوف في مجتمعاتنا».

وفي الإطار نفسه، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن أمس، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا على الفور، وذكرت أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية، وأضافت «أعلن أن الحكومة ستتخذ إجراء فوريا لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية».

وقالت «باختصار، سيحظر كل سلاح نصف آلي على غرار ذلك الذي استخدم في الهجوم الإرهابي الجمعة الماضي»،