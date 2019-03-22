الإمارات: نرفض مزاعم قطر عن محطة براكة النووية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان رسمي أصدره المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حمد الكعبي، رفضها المزاعم القطرية المتعلقة بمشاكل السلامة لمحطة براكة للطاقة النووية.

وقال الكعبي «إن دولة الإمارات تلتزم بأعلى مستويات السلامة النووية والأمن وحظر الانتشار النووي، كما أوضحتها السياسة النووية للإمارات لعام 2008»، مشيرا إلى أن البرنامج النووي لدولة الإمارات يلتزم بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عنه القول «إن محطة براكة للطاقة النووية تستخدم تكنولوجيا الجيل الثالث النووية المتقدمة، والتي تشمل أربع محطات ذات تصميم كوري حديث وسمات سلامة متقدمة».

وتابع الكعبي «توجد في الإمارات جهة ذات كفاءة رقابية للقطاع النووي بالدولة، وهي جهة مستقلة مسؤولة عن ضمان أمن وسلامة محطة براكة للطاقة النووية من خلال تطبيق أنشطة الترخيص والتفتيش الرقابية الصارمة»، وأضاف «لا توجد أي دواع للقلق بشأن محطة الطاقة النووية، حيث يتم توفير المعلومات الخاصة بالأمان النووي والإجابة على جميع التساؤلات».

وبعثت وزارة الشؤون الخارجية القطرية رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت فيها إن محطة براكة تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والبيئي.

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محطة براكة للطاقة النووية الإماراتية

91 % نسبة الإنجاز فيها حتى الآن.

2020 يشهد بداية عملها رسميا.

تقام ضمن البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

بدأت الأعمال الإنشائية بها في يوليو 2012.

حصلت الإمارات على رخصة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

أصبحت محطة براكة للطاقة النووية أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء أربع محطات نووية متطابقة بأمان في آن واحد.