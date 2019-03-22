ميركل تقترح قمة أوروبية لمنع خروج بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد قمة أوروبية استثنائية سريعة، حال عدم صدور موافقة من مجلس العموم البريطاني على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وقالت ميركل أمس، في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني «بوندستاج»، إذا لم يكن هناك تصويت إيجابي، سوف نترك أمامنا خيارا مفتوحا حول إذا ما كان يجب عقد اجتماع آخر قبل موعد الخروج أم لا».
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