المنتخب الأولمبي يواجه لبنان اليوم بطموح الفوز الأول

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

الرياض:سيد مصطفى

يتطلع منتخب الإمارات الأولمبي إلى بداية مثالية له في تصفيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حينما يواجه نظيره اللبناني عند الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت الإمارات.

واستعد الأبيض للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بصورة مثالية، حيث خاض 10 مباريات ودية مع مدارس آسيوية مختلفة، من بينها سوريا والأردن والبحرين واليابان وطاجيكستان والكويت، قبل بدء مشواره الرسمي في التصفيات.

واعترف مدير المنتخب الأولمبي، جمال بوهندي، بأن عدد المباريات الودية التي خاضها الأبيض قبل انطلاقة التصفيات يبدو كافياً، لكن تلك المواجهات لم يدخلها المنتخب الأولمبي بتشكيلة كاملة، بسبب ارتباط عدد من اللاعبين مع أنديتهم باستحقاقات داخلية وخارجية.

وقال في تصريحات صحفية: يمكن القول إن الفريق تجمع بتشكيلته الكاملة في المعسكر الذي سبق السفر إلى الرياض، حيث لعب مباراة ودية مع رديف الوصل، وظهر اللاعبون جميعاً بصورة فنية وبدنية أكثر من رائعة.

ويدخل الأبيض لقاء لبنان بصفوف مكتملة، بعد أن خلت قائمة ال23 التي اختارها مدرب المنتخب، البولندي، ماسيج سكورزا، من أي غيابات بسبب الإصابات، مما وضع الطاقم الفني في حيرة كانت واضحة خلال التدريبات التي سبقت لقاء اليوم من اختيار التشكيلة التي سيواجه بها الأرز اللبناني.

ويعول المنتخب الوطني الأولمبي على خبرات عدد غير قليل من اللاعبين أمثال الحارس محمد الشامسي، وعلي عيد، ومحمد علي شاكر، ومحمد العطاس، وغيرهم من اللاعبين لحسم بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة، والتي ينافسه عليها المنتخب السعودي، صاحب الأرض والجمهور.

ويتأهل إلى النهائيات التي تقام في تايلاند خلال يناير/كانون الثاني من العام المقبل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات ال15، بالتصفيات، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

Advertisements

من ناحية أخرى، كشف الاجتماع الفني الذي عُقد صباح أمس بحضور ممثلي منتخبات الإمارات والسعودية ولبنان، ومالديف المشاركين في المجموعة الرابعة، عن استبعاد نتائج صاحب المركز الأخير من حسابات التأهل في حالة تساوى فريقان معاً في صدارة المجموعة.

وحضر الاجتماع عن الجانب الإماراتي، كل من، المشرف العام على المنتخب الأوليمبي مترف الشامسي، ومدير المنتخب، جمال بوهندي.

وصرح جمال بوهندي، بأن الاتحاد الآسيوي استبعد بشكل رسمي نتائج جميع الفرق صاحبة المركز الأخير، في كل المجموعات ال15 وليست مجموعتنا فقط، بعد انسحاب باكستان من التصفيات.

وقال: استبعاد نتائج الفريق صاحب المركز الأخير لن تكون قاصرة فقط على تحديد المتصدر في كل مجموعة، لكنها ستُطبق أيضاً على صاحب أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثاني والتي سيتم ترشحها للمرحلة الأخيرة من تصفيات طوكيو 2020.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الأولمبي، البولندي، ماسيج سكورزا، أن الأبيض الإماراتي حضر إلى الرياض وهدفه الأول والأخير الحصول على بطاقة التأهل للدور الثاني من التصفيات.

وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لبنان: نحترم طموحات جميع الفرق التي وقعت معنا في المجموعة الرابعة، وبخاصة المنتخب السعودي، لكننا سنلعب كل المباريات من أجل الفوز لحسم التأهل بأيدينا لا بأيدي الآخرين.

وأضاف: علينا أن نعترف بأن معلوماتنا عن المنتخب اللبناني ليست كافية، لأنهم لم يخوضوا أي مباريات ودية، كما قال مدربهم، لقد عملنا على متابعة الكثير من مباريات الدوري اللبناني للوقوف على مستوى لاعبي لبنان، وبصرف النظر عن كل هذا، فنحن لا نفكر إلا في أنفسنا وفي الأسلوب الذي سنلعب به المباراة.

وأكمل: أعتقد أن كل المنتخبات تواجه بعض الصعوبات في طريق إعدادها للتصفيات، ولسنا نحن أو لبنان فقط، أريد فقط أن أركز على الإيجابيات، وأهمها تطور مستوى لاعبينا، والإصرار الذي شعرت به من جانبهم بالهدف الذي من أجله سنخوض التصفيات، فنحن نحلم بأن نكون بين المنتخبات الثلاثة التي ستمثل آسيا في أولمبياد طوكيو، وهذا حق مشروع لنا ونحن قادرون على تحقيقه.