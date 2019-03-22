الاخبار: أموال مستشفى بيروت الحكومي لم تخضع للتدقيق الخارجي منذ اكثر من عشر سنوات

أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة جميل جبق لـ"الأخبار" أن "الجو إيجابي لجهة التمديد للدكتور فراس الأبيض مديراً لمُستشفى بيروت الحكومي لولاية جديدة"، لافتا إلى أنه "تم جمع معلومات حول المستشفى قبل توليه الإدارة وبعده، وتبين ان عمله افضل بكثير من أسلافه". ولفت من جهة أخرى إلى أنّ للمستشفى مستحقات تقدر بنحو 156 مليار ليرة، "وستحاول الوزارة تأمين جزء منها عبر تسريع صرف الأموال للنهوض بالمستشفى ودفع سلسلة الرتب والرواتب لموظفيه".

في المقابل، تفيد معلومات "الأخبار" أن أموال المستشفى لم تخضع التدقيق الخارجي منذ اكثر من عشر سنوات (عام 2008). وتعزو المصادر تحسّن أرقام الإيرادات إلى "اتفاقيات عقدت مع منظمات تعنى بالنازحين السوريين، وليس نتيجة الإصلاحات الواجب اتباعها". ولفتت إلى أن الأبيض، خلافاً لأسلافه، اعتمد سياسة تفضيل دفع رواتب الموظفين على مستحقات الموردين "حرصاً على تجنّب إثارة أزمات في المستشفى كما كان يحصل سابقاً". وتخلص المصادر إلى ان خفض النفقات "لم يمس جوهر الخلل المتمثل بإصلاح القطاع المالي ومواجهة الوظائف الوهمية وغير الفاعلة وغيرها".

تجدر الإشارة إلى أن الأبيض موكل مهمة رئاسة كل من مصلحة الشؤون الطبية ومصلحة الموارد والمشتريات بسبب شغور الوظيفتين، علما أنه لم يعد متفرغاً كلياً لإدارة المستشفى، إذ أن "لديه عمله الخاص في السعودية ما يستدعي سفره بشكل دوري، إضافة إلى أعماله الطبية الخاصة".