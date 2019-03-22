عماد واكيم: لم نقم بأي اصلاحات لغاية الآن من أجل "سيدر"

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم إلى أن "حوالي نصف الدين العام يذهب للكهرباء ونحن الحزب الوحيد الذي قام بطاولة مستديرة وبحث خطة للكهرباء مع خبرا واختصاصيين"، مشيراً إلى ان "هناك لجنة وزارية ستقوم بدراسة خطة الكهرباء خلال اسبوع وخطة الكهرباء ليست منزلة وسنعطي رأينا بعد دراستها".
وفي حديث إذاعي، أشار واكيم إلى "اننا لم نقم بأي اصلاحات لغاية الآن من أجل "سيدر" وهذا مؤسف وموضوع الهدر في ملف الكهرباء كارثي وتأخرنا كثيراً بمعالجته ويجب اراحة اللبنانيين من الهدر"، مشيراً إلى أن "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون حول النظام السوري واضح وله رأيه اما "القوات اللبنانية" فموقفها ايضا واضح ورافض ووعود الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بانشاء لجان من أجل عودة النازحين تبخرت بسبب رفض النظام السوري لعودة النازحين".
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