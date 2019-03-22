الجمهورية: الرئيس عون استهل جلسة مجلس الوزراء أمس بملف الكهرباء

علمت "الجمهورية" انّ الرئيس ميشال عون طلب في مستهلّ الجلسة الدخول مباشرة في مناقشة خطة الكهرباء، وقال: "انّ هذا الملف لا يمكنه الانتظار اكثر، ويجب اتخاذ قرارات في شأنه لأنه مسؤول بمقدار كبير عن الهدر والعجز. ووافقه رئيس الحكومة سعد الحريري الرأي طالباً من وزيرة الطاقة ندى البستاني شرح الخطة في اختصار، فقدّمت عرضاً بالخلاصة مؤلفاً من 28 صفحة ركّزت فيه على تحسين الانتاج وخفض الهدر وزيادة الإيرادات وتطوير شبكات النقل.

ثم بَدأ الوزراء بتقديم ملاحظاتهم طالبين توضيحات حول بعض النقاط، فتدخّل الحريري مقترحاً تشكيل لجنة وزارية منعاً لهدر الوقت، خصوصاً انّ اكثر من وزير من كل فريق يريد التحدث هنا.

وسارعَ رئيس الجمهورية الى إعطاء اللجنة مهلة محددة، متخوّفاً من أن يطول عملها، فحدد لها اسبوعاً واحداً فقط للانتهاء من درس الخطة مؤكداً لأعضائها «انني لن أنتظر اكثر». على ان يناقش مجلس الوزراء التقرير الذي سترفعه اللجنة اليه في جلسة الخميس المقبل، وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول السادسة مساء اليوم في السراي الحكومي.