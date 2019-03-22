طقس نهاية الاسبوع ممطر والثلوج الاحد على ارتفاع 1400 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية سيطرة طقس متقلّب على الحوض الشرقي للمتوسّط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة و تكّون ضباب على المرتفعات كما تتساقط أمطار خفيفة تكون غزيرة احيانا في المناطق الشرقية للبلاد .

السبت: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار محلية في المناطق الداخلية

الأحد: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات يتحوّل الطقس تدريجيًا ابتداءَ من الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في الفترة المسائية كما تتساقط الثلوج ليلاً على ارتفاع 1600 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدّني درجات الحرارة ليلامس 1400 متر في بعض المناطق.