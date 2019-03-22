أفادت وسائل إعلام نيوزلندية بأن "شرطة نيوزيلندا تحقق في تهديدات بالقتل وصلت إلى رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة نيوزيلندا تحقق بتهديدات بالقتل وصلت لرئيسة الوزراء عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.