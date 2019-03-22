خارجية روسيا: التصريحات الأميركية حول الجولان انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "التصريحات الأميركية حول الجولان انتهاك مباشر لقرارات الأمم المتحدة"، معتبرة ان "تغيير صفة مرتفعات الجولاندون الرجوع إلى مجلس الأمن يعد انتهاكا للقرارات الأممية".

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