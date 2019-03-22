جاويش أوغلو: دعم ترامب لاحتلال هضبة الجولان هو دعم للحملات العنصرية والإرهابية

عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن "امتنان تركيا للحكومة والشعب في نيوزيلندا على ما قدموه بعد الهجوم الإرهابي"، مشيراً إلى أن "عدد الحملات والهجمات العنصرية في زيادة في العالم وفي الاتحاد الأوروبي ولا بد من اتخاذ إجراءات تجاه زيادة الحملات والهجمات العنصرية".
وخلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي، اعتبر جاويش أوغلو أن "عمليات إسرائيل الإرهابية على الفلسطينيين والمواقع المقدسة لا يمكن السكوت عليه"، مشيراً إلى أن "دعم الرئيس الاميركي دونالد ترامب لاحتلال هضبة الجولان هو دعم للحملات العنصرية والإرهابية".
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