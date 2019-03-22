علق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري معتبرا ان "محاولة الإدارة الأميركية شرعنة الأنشطة غير المشروعة لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، في مرتفعات الجولان، تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات"، مشددا على ان "القانون الدولي يضمن وحدة أراضي البلدان".

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كانت هذه تفاصيل خبر قالن ردا على ترامب: القانون الدولي يضمن وحدة أراضي البلدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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