آي: كوشنر يستخدم تطبيقات خاصة للتواصل بخصوص معاملات حكومية رسمية

نشرت صحيفة "آي" البريطانية مقالا بعنوان "جاريد كوشنر صهر ترامب يستخدم تطبيقات خاصة للتواصل بخصوص معاملات حكومية رسمية"، أشارت فيه إلى أن "لجنة خاصة في الكونغرس الأميركي استمعت لتفاصيل استخدام جاريد كوشنر لتطبيق واتساب و البريد الإليكتروني المعتاد في التواصل مع قادة دول أخرى بخصوص قرارات رسمية أميركية".

وأوضحت أن "عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي السيناتور إلايجاه كومينغز أوضح اأن محامي كوشنر هو من كشف ذلك امام لجنة برلمانية نهاية العام الماضي من دون أن يقول بصراحة إذا ما كانت هذه المعلومات سرية أم لا"، مشيرةً إلى أن "هذه التصرفات تعد خرقا للقوانين التي تسير العمل داخل البيت الأبيض و يذكر القراء بأن استخدام البريد الإليكتروني الخاص في المعاملات الرسمية كان سببا في إثارة أزمة سياسية كبرى خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016 بسبب استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الشخصي في معاملات رسمية أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية".

ولفتت إلى أن "السيناتور كومينغز أكد أن اللجنة البرلمانية بدأت تحقيقا في أذار 2017 عندما كانت تحت سيطرة الحزب الجمهوري للتأكد من عدم استخدام المسؤولين في البيت الأبيض بريدهم الشخصي في المعاملات الرسمية"، مشيرةً إلى أن "ترامب وإدارته لم يقدموا حتى الآن أي وثائق أو معلومات بهذا الصدد ويعيقون التحقيق الذي تقوم به اللجنة".