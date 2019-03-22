وزير خارجية نيوزيلندا: منفذ هجوم المسجدين سيقضى بقية حياته بزنزانة انفرادية

أكد وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا إلى أن "دولتنا تولي أهمية كبيرة للحرية الدينية، والهجوم على المسلمين هجوم علينا جميعًا"، مؤكداً أن "الارهابي منفذ هجوم المسجدين سيقضى بقية حياته في زنزانة انفرادية"، مشيراً إلى "أننا أطلقنا أكبر تحقيق في تاريخ بلادنا لضمان التدقيق في كافة أبعاد الهجوم ولكن لا يمكن لأي عقوبة أن تعادل حجم قبح الجريمة".

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