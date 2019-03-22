كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات عسكرية مع جارتها الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

قال مسئول عسكري كوري جنوبي، اليوم الجمعة، إن بلاده اقترحت إجراء محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية حول تنفيذ اتفاقية ثنائية تم توقيعها العام الماضي، غير أنها لم تستلم ردا من بيونج يانج بعد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المسئول العسكري - الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته - قوله "اقترحنا مؤخرا إجراء المحادثات العسكرية بين الكوريتين، ونحن في انتظار الرد حاليا".

وذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، في جلسة الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، في تقرير قدمه للرئيس "مون جيه -إن"، أن الجيش يخطط لعقد محادثات مع كوريا الشمالية حول سبل متابعة الاتفاقية العسكرية الشاملة الموقعة في 19 سبتمبر، والتي تهدف إلى تخفيف التوتر العسكري وبناء الثقة المتبادلة.