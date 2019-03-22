الناتو : مقتل عسكريين أمريكيين في عملية أمنية بأفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ): أعلن حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، اليوم الجمعة، مقتل عسكريين اثنين من القوات الأمريكية خلال عملية أمنية في أفغانستان. وقالت بعثة الدعم الحاسم بقيادة الناتو في كابول - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - " إن اثنين من أفراد الخدمة الأمريكية لقيا مصرعهما أثناء قيامهما بعملية ". يشار إلى أن مهمة الجيش الأمريكي في أفغانستان تتركز على توجيه ومساعدة القوات الأفغانية التي تقاتل حركة طالبان، التي أطيح بها من السلطة في عام 2001 .. وتتألف "بعثة الدعم الحاسم" من 17000 جندي، نصفهم تقريبا من الولايات المتحدة.

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