سياسة || الشرطة تقتل سائقا دهس 6 أشخاص بسيارته .. والحكومة الإيطالية تقرر منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ "بطولته".. السودان يستدعي السفير المصري في الخرطوم

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أقدم سائق على دهس حشد بشكل متعمّد الجمعة في مدينة بوسط الصين، فقتل 6 أشخاص قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أفاد التلفزيون الوطني.

وحصلت الواقعة نحو الساعة 06,00 بالتوقيت المحلّي (22,00 ت غ الخميس) في زاوايانغ بمقاطعة هوبي، وفق شبكة "سي سي تي في".

وتمّ نقل سبعة جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.

وليست الحادثة الأولى، ففي تشرين الثاني/نوفمبر، قُتل سبعة أشخاص عندما دهست سيارة عدداً من المارة في جنوب غرب الصين، حسبما أفادت السلطات.

وقبل خمسة أيام من ذلك أيضاً، قُتل خمسة تلاميذ عندما دهستهم سيارة فيما كانوا يعبرون طريقا في هولوداو بمقاطعة لياونينغ.

وفي أيلول/سبتمبر قتل 11 شخصا حين صدمت سيارة حشدا في ساحة عامة في مقاطعة هونان. (المصدر)

السودان يستدعي السفير المصري في الخرطوم

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، السفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى، على خلفية الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر على موقعها الرسمي بفتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر خاضعة للسيادة السودانية.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية بدر الدين عبد الله للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالباً بعدم المضي "في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

Advertisements

وأكدت وزارة الخارجية أن "إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب. تحذر (الوزارة) الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة".

وطالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي "خطوات غير قانونية".

وجدد السودان، وفق الوكالة الرسمية، "الدعوة المقدمة للشقيقة مصر لاستخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".(المصدر)

إيطاليا بصدد منح جنسيتها لصبي مصري تقديرا لـ "بطولته"

ذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية أنها على استعداد للإسراع بمنح الجنسية الإيطالية للصبي المصري رامي شحاتة بعد أن أنقذت سرعة بديهته العشرات من زملائه أثناء محاولة اختطافهم.

وأبلغ رامي الشرطة بمحاولة السائق اختطاف حافلة كان على متنها 51 من الأطفال ومرافقيهم بالقرب من مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأربعاء، مما سمح للشرطة بالتدخل وإنقاذهم في الوقت المناسب.

ودعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، زعيم حركة "الـ 5 نجوم" لويجي دي مايو إلى منح الصبي المصري الأصل البالغ 13 سنة من العمر، الجنسية الإيطالية، وأشاد بحسن تصرفه وشجاعته.

وقدم والد الصبي، خالد شحاتة طلبا للحصول على الجنسية الإيطالية. وقال: "ابني قام بواجبه، ومن الجيد لو حصل على الجنسية الإيطالية"، حسبما نقلت عنه صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وأوضح خالد شحاتة أن عائلته مصرية وتقيم في إيطاليا منذ عام 2001. وولد ابنه رامي في عام 2005، لكن العائلة لا تزال بانتظار الوثائق الرسمية الضرورية للحصول على الجنسية.(المصدر)