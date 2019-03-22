فادي علامة: الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل المناكفات

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن "الوضع الاقتصادي في البلاد لا يحتمل المناكفات والعمل الحكومي لن يتأثر بها والجميع اليوم في موقع واحد فالوضع ليس مريحا".

وفي حديث إذاعي، أشار علامة إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري دائما ما يشير الى أن المشكلة أن المراسيم التطبيقية لـ 43 قانونا لم تقرّ حتى اليوم وهناك توجّه للتسريع في هذه القوانين التي من الممكن ان تحدّ من الهدر والفساد".