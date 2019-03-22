درباس:لا نرحّب بأيّ نغمة تَصبّ بالاستمهال وتضييع الوقت بقضية الحاج

أعرب الوزير السابق رشيد درباس عن ارتياحه الممزوج بالحذر لملف المقدم سوزان الحاج ، فقال: "ننتظر في الجلسة المقبلة مشاهدة فيديو استجواب زياد عيتاني لدى أمن الدولة، والاستماع إلى محادثات غبش وعناصر أمن الدولة، بعدها سنتّجه إلى المرافعة".

وعبر درباس عن خشيته من أي مماطلة قد تحصل، فقال: "لا شك في اننا لا نرحّب بأيّ نغمة تَصبّ في الاستمهال وتضييع الوقت، ولكن كلنا ثقة بالملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة للموقوف إيلي غبش. لذا، لا يعتقد هذا الاخير لوهلة انّ بوسع موكله الاستمهال، فهذا ما لن نقبله أو نسكت عنه".

وأضاف: "المؤسف انّ عيتاني لا يتردد في تقديم الـShow في المحكمة، علماً انّ دوره انتهى وغاب عن باله انّ في المحكمة تسير الجلسات وليس العروض المسرحية، المحكمة مش مسرح".