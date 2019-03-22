عبدالله: إقفال مصنع الأحذية ريدشوز في الشوف لا يبرر الصرف التعسفي للعاملين فيه

اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله ان إقفال مصنع الأحذية ريدشوز في الشوف، لا يبرر الصرف التعسفي للعاملين فيه. واشار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان وزارة العمل مطالبة بالحفاظ على حقوق العمال، وسنتابع كحزب تقدمي اشتراكي المسألة حتى النهاية.

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