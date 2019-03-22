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إجلاء نحو أربعة آلاف شخص بسبب انفجار بمصنع كيماويات في الصين

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أعلنت السلطات في إقليم جيانغسو الشرقي، أنه تم إجلاء نحو 4 آلاف شخص بسبب الانفجار الذي وقع بمصنع للمبيدات الحشرية.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيميائيات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.

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