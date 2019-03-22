الخارجية السورية تدين تصريحات ترامب حول الجولان السوري

نقلت وكالة سانا السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين تأكيده ان "سوريا تدين بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لكيان الاحتلال الصهيوني ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".

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