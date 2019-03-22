الخارجية الايرانية تعرب عن أسفها لحادث غرق العبارة بنهر دجلة بالعراق

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي عن "الأسف العميق لحادث غرق العبارة في نهر دجلة بالموصل شمال العراق، والذي أسفر عن مقتل العشرات من المواطنين العراقيين".

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت عن غرق عبارة في نهر دجلة بالمدينة السياحية بالموصل شمال العراق. وقد بلغت آخر حصيلة مقتل 85 شخصا.