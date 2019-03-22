سفير نيوزيلندا في مصر: المسلمون جزء من مجتمعنا

أكد سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، غريغ لويس، أن "العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست شيرش، يتنافى مع قيم المجتمع النيوزيلندي، وأن المسلمين يظلون جزءا هاما من المجتمع"، مشيراً إلى أن "نيوزيلندا حريصة على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف لدعم الحوار، ونشر التسامح، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومكافحة الإرهاب والتطرف".

ولفت إلى "اننا نؤكد على حرية ممارسة العقائد في نيوزيلندا، وأن المسلمين آمنون في ممارسة شعائر دينهم"، مشدداً على إدانته للحادث الإرهابي المأساوي فى كرايست تشيرش"، معربا عن "تعازيه لأسر الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الهجوم".