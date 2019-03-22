مقتل ستة أشخاص دهساً في الصين والشرطة تقتل السائق

اشارت شبكة "سي سي تي في" الصينية الى أقدام سائق على دهس حشد بشكل متعمّد في مدينة زاوايانغ بمقاطعة هوبي بوسط الصين، فقتل ستّة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة.
وتمّ نقل سبعة جرحى إلى المستشفيات، بحسب المصدر نفسه، من دون أن تتوافر تفاصيل في شأن دوافع السائق.
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