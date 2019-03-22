الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

اعلن الاتحاد الأوروبي رفض دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وكان ترامب قد رأى في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الوقت قد حان للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، التي احتلها الجيش الإسرائيلي في حرب عام 1967". وقال: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

وانتزعت إسرائيل السيطرة على مرتفعات الجولان خلال حرب عام 1967 قبل أن تضمها رسمياً عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.