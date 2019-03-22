وزير داخلية فنزويلا أعلن عن القبض على مساعد غوايدو مع خلايا إرهابية وأسلحة

أعلن وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول "القبض على روبيرتو ماريرو، مدير مكتب زعيم المعارضة خوان غوايدو، ومصادرة أسلحة ومبالغ من منزله، وردت واشنطن على ذلك بالتهديد والوعيد"، مشيراً إلى "اننا اعتقلنا خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيالات ومهاجمة وحدات وقواعد عسكرية بالتعاون مع مرتزقة".

ولفت إلى أنه "في هذا الإطار تم القبض على روبيرتو ماريرو، مدير مكتب خوان غوايدو، ومصادرة أسلحة ومبالغ مالية بالعملة الصعبة من منزله".