اليوم.. لجنة الشباب والرياضة في البرلمان تزور استاد السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قال سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب الرياضة في السويس، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ستزور استاد السويس الرياضي اليوم الجمعة؛ للوقوف على أعمال التطوير الجارية، وأماكن استضافة الوفود الرياضية لمنتخبات إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف سعيد محمد، في بيان، اليوم، أن استاد السويس يشهد أعمال تطوير إنشائية تشمل تطوير وتوسعة غرف الحكام، وغرفة كبار الزوار، وتطوير وتوسعة غرفة الإعلاميين والتي كانت تتسع لعدد 50 إعلاميًا فقط ومن المستهدف بعد التطوير أن تسع لعدد يتجاوز 100 شخص، فضلا عن توسعة غرف الملابس وزيادة عدد دورات المياه إلى 28 دورة.

Advertisements

وأوضح مدير الرياضة في السويس، أن أعمال التطوير تشمل أيضا استبدال الأضواء الكاشفة، وتنتظر الشركة المنفذة لأعمال التطوير وصول الكشافات الجديدة، وفور وصولها ستتولى تركيبها وإنارتها.

وأشار سعيد، الى أن الشركة رفعت أرضية المعلب بالكامل لإجراء أعمال صيانة للتربة السفلية وتسويتها، كما رفعت بعض أجزاء المضمار المتضررة من وجود قطع أو هبوط، وتمثل نسبة 50% من حجم المضمار، كما يجري تطوير مقاعد الجماهير، والتي تتسع لعدد 20500 مشجع.

وكشف ان معدل تنفيذ التطوير تجاوز 70% بالأعمال الانشائية، ومن المقرر الانتهاء منها بشكل كامل وتسليم الاستاد في 15 مايو المقبل؛ لإجراء مباراة تجريبية في 21 مايو، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والذي تفقد استاد السويس خلال زيارته للمحافظة الشهر الماضي.​