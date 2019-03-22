"بيعلِّم الصابون عشان ميخلصش".. عبير تطلب الخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت عبير، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة؛ تطلب الخلع من زوجها، مبررةً طلبها "زوجي مريض بالبخل من مساحيق المنظفات".

منذ 6 سنوات تزوجت "عبير. أ" 34 سنة ربة منزل "مصطفى. م" 39 سنة موظف، ورزقا بطفلة عمرها سنتين.

قالت الزوجة في دعواها، إن زوجها بخيل في شراء المنظفات "شايف إننا نشتري بفلوسها أكل أحسن، لكن مش عارف إننا منستغناش عنها".

أضافت عبير، أن زوجها مصطفى "بيعلِّم زجاجة الصابون عشان ميخلصش ويراقبني أثناء الغسيل".

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وتابعت: "رغم أن عندنا غسالة ملابس فوق الأتوماتيك إلا أن زوجي يفرض عليَّ أن أستعمل مسحوقًا للغسالة العادية، وهذا يضر بالغسالة، كما أنه يضع المسحوق في الغسالة بنفسه حتى يوفر، وفي النهاية تخرج الملابس غير نظيفة".

قالت الزوجة، إن زوجها يخفي صابون الوجه حتى تطلبه منه، وبعدما تنتهي يأخذ "الصابونة" مرة أخرى، بالإضافة لمنعه "الشامبو" داخل المنزل.

عندما طلبت الزوجة "شامبو" للأطفال، رفض وهددها بالطلاق، وطلبت الطلاق لكنه اشترط أن تعيد إليه جميع الأموال التي أنفقها منذ تزوجا.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 3117 لسنة 2018، وما زالت الدعوى منظورة.