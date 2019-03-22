الفلسطينيون ينددون بتصريح ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان

ندد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة.

وكتب عريقات، على حسابه في "تويتر"، "بالأمس، اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. واليوم، يقول إنه، لأمن المنطقة، يجب أن تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة إسرائيل. ما الذى سيأتي به الغد؟ عدم استقرار وشلال دم في منطقتنا".

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، "بعد 52 عاماً، حان الوقت للولايات المتحدة أن تعترف بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية الكبرى بالنسبة لدولة إسرائيل والاستقرار الأقليمي".

تأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل. وقبل أسبوع من زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن وإلقاء كلمة أمام الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية "إيباك" وهي جماعة ضغط يهودية.

كانت إسرائيل احتلت الجولان عام 1967. وأعلنت ضمها فى عام 1981، لكن هذه الخطوة لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي.

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