شعب: إصابة شخصين بصورة حرجة وخطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بإصابات متفاوتة الخطورة، مساء أمس الخميس، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية شعب في الجليل.

ووصفت إصابة أحدهما بأنها حرجة، أما الثاني فكانت إصابته ما بين متوسطة وخطيرة. ونقل المصابات إلى مستشفى الجليل الغربي لتلقي العلاج.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مجهولين أطلقوا النار باتجاه شخصين كانا داخل مركبة.

وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة جنائية، وإنه تم نشر حواجز في المنطقة في إطار ملاحقة مطلقي النار.