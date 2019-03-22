القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان بإصابات متفاوتة الخطورة، مساء أمس الخميس، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية شعب في الجليل.
ووصفت إصابة أحدهما بأنها حرجة، أما الثاني فكانت إصابته ما بين متوسطة وخطيرة. ونقل المصابات إلى مستشفى الجليل الغربي لتلقي العلاج.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن مجهولين أطلقوا النار باتجاه شخصين كانا داخل مركبة.
وقالت الشرطة إن خلفية الجريمة جنائية، وإنه تم نشر حواجز في المنطقة في إطار ملاحقة مطلقي النار.
كانت هذه تفاصيل خبر شعب: إصابة شخصين بصورة حرجة وخطيرة في جريمة إطلاق نار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.