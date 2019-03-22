باريس محذرة طهران: الاتفاق النووي ليس "شيكا على بياض"

طالبت فرنسا، الخميس، السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المحامية الإيرانية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، محذرة طهران من أن الاتفاق النووي ليس "شيكاً على بياض" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام مجلس الشيوخ "سنفعل كل ما يمكننا من أجل إطلاق سراح ستوده".



وتابع لودريان "على إيران أن تحترم التزاماتها خصوصا الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

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وشدد لودريان على أن "اهتمامنا بالحفاظ على اتفاقية فيينا ليس شيكاً على بياض ممنوحاً لإيران، وحتماً هو ليس كذلك فيما يتعلق بحقوق الإنسان".





وستوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف لحرية الفكر عام 2012 من البرلمان الأوروبي، تمضي منذ يونيو/حزيران 2018 عقوبة بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بتهم تجسس.

والأسبوع الماضي أصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بحق ستوده، يقضي بسجنها 10 سنوات إضافية وجلدها 148 جلدة.