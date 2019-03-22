«المطرقة الصفراء».. بريطانيا تستعد لبريكست دون اتفاق

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بدأ عدد من المدن في بريطانيا الاستعداد لتطبيق خطة الطوارئ الموضوعة، في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي والتي يطلق عليها اسم "عملية المطرقة الصفراء"

بدأ مجلس مقاطعة مدينة "كنت" البريطانية، التي تقع جنوب شرق إنجلترا، في تفعيل خطط الطوارئ التي وضعتها لمواجهة الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل الحفاظ على سير العمل في المستشفيات والمدارس وغيرها من المؤسسات، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتطبيق إجراءات الطوارئ الوطنية، والتي من المتوقع أن تشارك في تنفيذها 30 إدارة مركزية و5 آلاف موظف حكومي، وتحمل اسم "عملية المطرقة الصفراء"، وسط حالة من الغموض تكتنف مصير البلاد.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية، إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة بدء "عملية المطرقة الصفراء" خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت أنه في حال فشل الحكومة في تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له 29 مارس الجاري، فإنها ستبدأ في تنفيذ هذه الخطة. وجاء هذا القرار في خطاب أرسله

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية، إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة بدء "عملية المطرقة الصفراء" خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافت أنه في حال فشل الحكومة في تأجيل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر له 29 مارس الجاري، فإنها ستبدأ في تنفيذ هذه الخطة. وجاء هذا القرار في خطاب أرسله ستيفن باركلي وزير شؤون البريكست، إلى أعضاء الحكومة البريطانية، قبل بدء قمة بروكسل التي تسعى فيها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتأجيل موعد البريكست. وقال باركلي في الخطاب، إن "بنود عملية المطرقة الصفراء، ستدخل حيز التنفيذ في 25 مارس الجاري، في حال عدم الاتفاق على تحديد موعد جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي". من جانبها قالت أنديرا ليدسون، وزيرة الدولة لشؤون الطاقة وتغير المناخ، إن الحكومة مستعدة "للحفاظ على استمرار عمل الخدمات الحيوية" في حالة مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق". قبل 9 أيام على «البريكست».. مطالب بعقد استفتاء ثان وقالت الصحيفة البريطانية، إن هناك خطوات اتخذت لحماية الوظائف والاقتصاد والأمن في بريطانيا، حيث إنه تم نشر مئات الموظفين في وزارات الحكومة المختلفة، للاستعداد لهذه اللحظة، حيث يتبقى 8 أيام فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد صوت ضد فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فإن هذا الخيار هو ما ينص عليه اتفاق البريكست الأساسي. Advertisements ومن المقرر أن يتم وضع 3500 جندي في حالة الاستعداد القصوى، بدءا من يوم الإثنين المقبل، لتنفيذ الخطط التي تنص عليها "عملية المطرقة الصفراء". وسيكون هؤلاء الجنود مستعدين في غضون ساعات قليلة، لمساعدة وزارات الحكومة البريطانية في حالة احتياجها إلى سائقين، أو مهندسين، أو حتى كلاب حراسة، للمساعدة في تأمين المطارات. ماذا يحدث بعد رفض مجلس العموم اتفاق البريكست؟ وذكر مصدر في وزارة الدفاع البريطانية، أن "هناك عدة مراحل من الاستعداد، تتراوح بين 30 يوما، وخمسة أيام، ويوم واحد، مقسمة وفقا لمدى سرعة الانتشار". وذكرت "الصن" أن قادة الشرطة حددوا موعدا لعقد اجتماع، من المقرر أن يشهد مناقشة التحديات الجديدة التي ستواجه الشرطة البريطانية بدءا من الجمعة المقبلة في حالة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وشهد التليفزيون البريطاني، أول من أمس، عرض أول إعلان تليفزيوني لحملة التوعية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والذي يوجه المواطنين لزيارة الموقع الإلكتروني للحملة للحصول على النصيحة. وفي الوقت الذي رفض فيه المتحدث باسم ماي التعليق على "عملية المطرقة الصفراء"، أشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت واضحة في تأكيدها على أن الخروج دون اتفاق سيسبب حالة من "الاضطراب". قانون من 400 عام يربك حسابات ماي في «البريكست» إلا أن كريس هيتون هاريس وزير شؤون البريكست، أصر في وقت سابق، على أنه ليس هناك حاجة لقيام المواطنين بتخزين المواد الغذائية، ولجأ عدد من المواطنين البريطانيين إلى تكديس البضائع، خوفا من أن يتسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في فوضى على الحدود، قد تتسبب في زيادة أسعار البضائع. وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت الأسبوع الماضي أن أسعار الدواجن واللحوم المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي سترتفع بمقدار النصف، بسبب الرسوم الجمركية المتوقع فرضها في حالة عدم التوصل لاتفاق.

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